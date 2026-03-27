Международные путешественники прибыли в Лачин - ФОТО

Очередным пунктом визита международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур стал город Лачин. Группу возглавляет основатель и руководитель клуба NomadMania, британский гражданин греческого происхождения Гарри Мицидис.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки в Лачин путешественники ознакомятся с Yurd Qalereyası, а также с центром Gilabi Ceramics и изделиями ручной работы, созданными местными жителями. В рамках поездки также предусмотрены экскурсия по городу и ознакомление с созданной инфраструктурой, а также с проводимыми созидательно-восстановительными работами.

В состав группы входят 79 человек из 37 стран. Это крупнейшая по численности группа международных путешественников, посетивших Карабах и Восточный Зангезур.

Клуб NomadMania делит Землю на 1301 регион и формирует рейтинг путешественников. Г.Мицидис посетил все эти регионы и в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге. Ежегодная встреча NomadMania впервые состоялась именно в Азербайджане.

Эта поездка представляет особое значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках так называемого black tourism, а также для ознакомления с масштабными созидательно-восстановительными работами в регионе.

В 2020-2025 годах по линии ведущих мировых клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур было организовано 15 поездок. Нынешняя поездка стала шестнадцатой.