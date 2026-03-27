Победа сборной Азербайджана над Сент-Люсией стала рекордной в истории команды

Сборная Азербайджана установила новый рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории.

Это произошло в рамках международного турнира "FIFA Series – 2026" в матче против сборной Сент-Люсии.

Команда под руководством Айхана Аббасова разгромила соперника со счётом 6:1.

Ранее рекорд самой крупной победы принадлежал матчу 2017 года против Сан-Марино, где азербайджанцы выиграли со счётом 5:1 в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года. Другой заметный успех был зафиксирован в 1999 году — победа над Лихтенштейном со счётом 4:0 в официальном международном матче.

