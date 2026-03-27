 FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:18 - Сегодня
FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана под руководством главного тренера Айхана Аббасова успешно начала международный турнир "FIFA Series – 2026", одержав уверенную победу над командой Сент-Люсии со счётом 6:1.

Матч прошёл на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Голами в составе хозяев отметились Эмин Махмудов (пенальти, 2-я минута), Рахим Садыхов (21), Муса Гурбанлы (37), Торал Байрамов (64), Вюсал Искендерли (87) и Рустам Ахмедзаде (89). За гостей единственный гол забил Филип Донован с пенальти на 52-й минуте.

Следующий матч сборной Азербайджана состоится 30 марта на той же арене против команды Сьерра-Леоне.

21:02

На международном турнире «FIFA Series – 2026» в матче Азербайджан – Сент‑Люсия был забит шестой гол.

Сборная Азербайджана отправила шестой мяч в ворота соперника — 6:1.

На 89-й минуте отличился Рустам Ахмедзаде.

Матч проходит на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в городе Сумгаит.

Отметим, что сборная Азербайджана 30 марта на той же арене сыграет с Сьерра-Леоне.

20:59

В матче Азербайджан – Сент‑Люсия изменился счет.

На 86-й минуте Вусал Искендерли увеличил разрыв — 5:1.

20:39

Сборная Азербайджана выигрывает у Сент-Люсии в матче FIFA Series – 2026.

На 64-й минуте гол забил Торал Байрамов , и счёт стал 4:1.

Ранее, на 37-й минуте третий гол в ворота гостей забил Муса Гурбанлы.

На 2-й минуте, Эмин Махмудов реализовал пенальти, а на 21-й минуте отличился Рахим Садыхов. Таким образом, счет стал 4:0 в пользу азербайджанской команды.

Матч проходит на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что 30 марта сборная Азербайджана на той же арене встретится с командой Сьерра-Леоне.

Поделиться:
1270

Актуально

Спорт

FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40