FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана под руководством главного тренера Айхана Аббасова успешно начала международный турнир "FIFA Series – 2026", одержав уверенную победу над командой Сент-Люсии со счётом 6:1.

Матч прошёл на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Голами в составе хозяев отметились Эмин Махмудов (пенальти, 2-я минута), Рахим Садыхов (21), Муса Гурбанлы (37), Торал Байрамов (64), Вюсал Искендерли (87) и Рустам Ахмедзаде (89). За гостей единственный гол забил Филип Донован с пенальти на 52-й минуте.

Следующий матч сборной Азербайджана состоится 30 марта на той же арене против команды Сьерра-Леоне.

21:02

На международном турнире «FIFA Series – 2026» в матче Азербайджан – Сент‑Люсия был забит шестой гол.

Сборная Азербайджана отправила шестой мяч в ворота соперника — 6:1.

На 89-й минуте отличился Рустам Ахмедзаде.

Матч проходит на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в городе Сумгаит.

Отметим, что сборная Азербайджана 30 марта на той же арене сыграет с Сьерра-Леоне.

20:59

В матче Азербайджан – Сент‑Люсия изменился счет.

На 86-й минуте Вусал Искендерли увеличил разрыв — 5:1.

20:39

Сборная Азербайджана выигрывает у Сент-Люсии в матче FIFA Series – 2026.

На 64-й минуте гол забил Торал Байрамов , и счёт стал 4:1.

Ранее, на 37-й минуте третий гол в ворота гостей забил Муса Гурбанлы.

На 2-й минуте, Эмин Махмудов реализовал пенальти, а на 21-й минуте отличился Рахим Садыхов. Таким образом, счет стал 4:0 в пользу азербайджанской команды.

Матч проходит на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что 30 марта сборная Азербайджана на той же арене встретится с командой Сьерра-Леоне.