Fars: Иран еще не утвердил никакого текста для соглашения с США

Иран еще не утвердил никакого текста соглашения с Вашингтоном по мирному урегулированию вооруженного конфликта, несмотря на прозвучавшее ранее 11 июня заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей о прекращении войны.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. По информации агентства, спустя некоторое время после заявления американского лидера о том, что несколько итоговых элементов договоренностей с Ираном были согласованы, близкий к иранской переговорной команде источник сообщил, что ни один текст для предварительного меморандума с США еще не был утвержден исламской республикой.

Позднее лидер США заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном, однако соответствующие документы еще ожидают подписания. Несмотря на сообщение Fars о том, что иранская сторона еще не согласовала текст меморандума, Трамп спустя время также выступил с утверждением, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог одобрить условия будущей договоренности с США.

Источник: ТАСС