Суд приговорил экс-президента Кореи к 30 годам

Суд первой инстанции приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к 30 годам тюрьмы за отправку беспилотников в Пхеньян с целью создания предлога для введения военного положения.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Центральный окружной суд Сеула признал Юн Сок Ёля виновным по обвинению в помощи противнику и злоупотреблении властью. Статья о помощи противнику используется, если интересам Республики Корея в военной сфере был нанесен ущерб даже без прямого сговора с КНДР. Осенью 2024 года с территории Республики Корея было запущено несколько беспилотников, которые распространяли листовки в окрестностях Пхеньяна, по крайней мере один из них разбился и оказался в руках инженеров КНДР.

"Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции, как представляется, не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать Северную Корею, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положения", — указал судья.

"Эту операцию нельзя рассматривать как справедливый ответ на отправку шаров с мусором из Северной Кореи, за ней стояли личные мотивы, не связанные с государственной безопасностью или обороной", — добавил суд. В декабре 2024 года президент Юн Сок Ёль в нарушение конституции объявил военное положение, за что его впоследствии отстранили от власти. Летом и весной 2024 года с территории КНДР запускали воздушные шары с мусором в ответ на действия активистов, которые отправляли медикаменты с агитационными материалами.

В феврале суд первой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за мятеж против государственного строя в связи с событиями военного положения.

Источник: ТАСС