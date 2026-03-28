Из-за ливней в части Сумгайыта возникли ограничения в подаче электроэнергии

В результате интенсивных осадков в части Сумгайыта возникли ограничения в подаче электроэнергии, сообщили ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, сотрудники "Азеришыг" и МЧС продолжают процесс очистки территорий подстанций и трансформаторных пунктов (ТП) в Сумгайыте от дождевых вод.

"Интенсивные осадки, продолжающиеся на территории страны уже несколько дней, вызвали кратковременные ограничения в подаче электроэнергии на ряде территорий, в том числе на некоторых территориях Сумгайытской электрической сети. Причиной этого является затопление дождевыми водами прилегающих территорий, а также электрических подстанций, распределительных устройств (РУ) и ТП в результате ливневых дождей.

В результате аварийных ситуаций в Сумгайыте на нескольких улицах и в части 21-го квартала поселка Джорат возникли ограничения в подаче электроэнергии.

Продолжающиеся интенсивные дожди, непроходимые лужи на многих территориях создают дополнительные проблемы для сотрудников "Азеришыг". Несмотря на все трудности, сотрудники ОАО "Азеришыг" при содействии сотрудников МЧС непрерывно работают над устранением возникших аварий. Проводятся превентивные мероприятия, продолжается отвод дождевых вод с территорий, а также ремонтно-восстановительные работы на силовых центрах. Поэтапно осуществляется обеспечение территорий электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".

Источник: Report