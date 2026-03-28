В Хачмазе подтоплены более 500 частных домов и хозяйств - ФОТО

Непрекращающиеся ливни последних двух дней, а также селевые потоки, образовавшиеся в реках, протекающих по территории Хачмазского района, привели к серьезным последствиям.

Дождевые и селевые воды обрушились на частные жилые дома и хозяйственные постройки, причинив гражданам значительный материальный ущерб.

В результате интенсивных осадков в 33 населенных пунктах района были подтоплены 537 частных жилых домов.

Кроме того, селевые потоки полностью разрушили автомобильный мост через реку Джагаджуг, находящийся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Мост расположен на автодороге Хюлёвлю–Гараджик–Зейид–Алыджгышлаг–Гядмалыгышлаг–Рахимоба–Саркярли.

Глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям осмотрел пострадавшие территории и дал соответствующие поручения по устранению последствий.

В настоящее время продолжаются мероприятия по оценке нанесённого ущерба и ликвидации последствий стихии.

