МВД: Полиция несет службу в усиленном режиме - ФОТО

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой на территории страны, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечено, что в городах и районах, а также на автомобильных дорогах главная цель заключается в обеспечении безопасного передвижения граждан и оказании помощи для их комфортного и безопасного прибытия к месту назначения.

"На все обращения, поступающие в связи с последствиями дождя, оперативно реагируют, нуждающимся гражданам оказывается помощь на месте. Водителей и пешеходов просят с учетом текущих погодных условий быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообшении.

