АЖД предупредили о возможных отклонениях от графика движения поездов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимает соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

Как сообщили в АЖД, в настоящее время поезда продолжают движение по графику, сотрудники осуществляют контроль на всех участках.

"На некоторых участках в целях обеспечения безопасности из-за снижения скоростного предела возможны частичные отклонения от графика движения поездов", - отмечают в АЖД.

АЖД рекомендует участникам движения проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в подобных погодных условиях, а также просит пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.

Источник: Report