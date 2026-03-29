Общество

В ИВ Баку обсудили устранение последствий сильных дождей

First News Media16:10 - Сегодня
В ИВ Баку обсудили устранение последствий сильных дождей

В Бакинской городской исполнительной власти состоялось очередное совещание с участием руководителей коммунальных служб столицы.

Как сообщает 1news.az, заседание прошло под председательством главы Баку Эльдара Азизова.

На совещании были рассмотрены меры по устранению последствий сильных дождей, продолжавшихся в течение трёх дней, а также вопросы усиления работ и оперативного реагирования на подтопления дворов и частных домов. По итогам обсуждений даны соответствующие поручения.

Отмечается, что положительно оценены работы, проведённые в Низаминском, Хазарском и Сабунчинском районах, однако в ряде районов меры признаны недостаточными.

По результатам мониторинга установлено, что наибольший ущерб пришёлся на незаконно построенные дома, возведённые без соблюдения строительных норм. Подчёркнуто, что главы районных исполнительных властей несут личную ответственность за устранение последствий непогоды.

Кроме того, принято решение о проведении 30 марта масштабной общегородской акции по уборке.

На совещании также высоко оценено взаимодействие коммунальных служб, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, и принято решение о дальнейшем расширении совместной работы.

