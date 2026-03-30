От резни в туннеле к возрождению: Путь Кяльбаджара через боль и победу

История войн пишется не только на картах и в штабах - она навсегда остается в памяти людей, прошедших через трагедии, которые невозможно ни забыть, ни оправдать. Одной из таких трагедий для Азербайджана стала «резня в туннеле» в Кяльбаджарском районе 31 марта 1993 года - эпизод, который не просто иллюстрирует жестокость того периода, но и демонстрирует системный характер насилия против мирного населения.

Кяльбаджар - один из крупнейших районов Азербайджана. Он входит в число наиболее высокогорных районов региона, самые высокие вершины расположены на Муровдаге, Шахдаге, части Карабахского хребта и части Карабахского нагорья - гора Гамиш (3724 м) и Далидаг (3616 м).

Кяльбаджарский район, расположенный за пределами Карабаха, был оккупирован Арменией 2 апреля 1993 года. Армянские вооруженные силы сконцентрировались вокруг Кяльбаджара еще в начале 1993 года. В тот период батальон самообороны охранял Кяльбаджарский тоннель, который имел стратегическое значение, так как в случае необходимости мирные жители по этому тоннелю могли бы бежать из района. Однако неопытные, не умеющие пользоваться оружием бойцы самообороны, у которых не было опытных командиров, попали в окружение и понесли тяжелые потери. После этого, для задержания прорвавших оборону армян и предотвращения захвата важной дорожной развязки в населенном пункте Зульфугарлы было дано поручение «очистить» от армян маршрут Омар-Тоннель-Зульфугарлы-Лачин. Однако эта попытка оказалась безуспешной, было убито много военнослужащих, а также мирных жителей, покидающих Лачин и Кяльбаджар.

Ситуация ухудшалась, и 31 марта 1993 года было принято решение о выводе из Кяльбаджара женщин и детей. Очевидцы тех событий рассказывали, что по туннелю, проходящему из Кяльбаджара в Лачин, должны были пройти жители 30 сел. Армяне окружили район в направлениях Гёйчи и Лачина. В те дни было запланировано вывести грузовиками 25 человек, в том числе, женщин, детей и пожилых людей. Однако у выхода туннеля армянские боевики устроили резню. Многие погибли, оставшиеся в живых были взяты в заложники.

Свидетели тех страшных событий рассказывали, как армяне подожгли автомобиль и на глазах родителей бросили в костер 8-летнего ребенка. Здесь были убиты и жители, прибывшие из Лачина. Один человек, которому удалось спастись от врага, вернулся и предупредил жителей о том, что у выхода тоннеля стоят армяне, после этого население стало покидать село по горной дороге.

Таким образом, армяне смогли захватить важные высоты и туннель в Кяльбаджаре. С каждым днем враг передвигался вперед, захватывая новые позиции. Попытки удержать дорожную развязку Кяльбаджар-Омар-Агдере, ведущую к мосту Гамышлы и участок дороги, также оказались безуспешными. Через несколько дней – в начале апреля враг захватил Кяльбаджар. Наступательная операция проводилась, в основном, с территории Армении, в ходе которой были использованы тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты. Азербайджан в те дни понес многочисленные потери, 511 мирных кяльбаджарцев были убиты, 321 человек взяты в плен и пропали без вести.

Оккупация Кяльбаджара сопровождалась преступлениями против человечности. Так, в апреле 1993 года армяне учинили чудовищную резню в селе Башлыбель, были бесчеловечно убиты 27 человек, в том числе, дети и женщины. Эта трагедия одной из черных страниц вошла в историю нашего народа.

Захват Кяльбаджара обеспечил большие преимущества последующей захватнической политике Армении. Так, оккупация Лачинского, Шушинского районов, а вслед за ними Кяльбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Карабахом на обширной территории. После оккупации Кяльбаджара между Арменией и Карабахом было налажено сообщение, которое враг задействовал, в основном, для переправки оружия, техники, живой силы.

За период оккупации враг целенаправленно уничтожал природу Кяльбаджара - вырубал, разграблял и вывозил в Армению ценные породы деревьев, хищнически эксплуатировал богатые водные ресурсы, полезные ископаемые. В течение многих лет разрушалось и фальсифицировалось древнее и богатое материально-культурное наследие этого края. Агрессоры превратили в руины большинство исторических памятников. Были изменены и арменизированы оригинальные архитектурные детали расположенных в регионе монастырей, относящихся к древнеалбанскому христианскому наследию.

За годы оккупации армяне дали Кяльбаджару новое уродливое название, дабы стереть с этих земель азербайджанское историческое наследие, на территории Кяльбаджарского района проводилось преступное заселение в попытке изменить его демографический состав.

Совет безопасности ООН 30 апреля 1993 года принял резолюцию в связи с оккупацией Кяльбаджарского района Азербайджана. В ней подчеркивается неприемлемость использования силы для присвоения территории и требуется незамедлительный, безоговорочный и безотлагательный вывод захватнических войск Армении с оккупированного Кяльбаджарского и других районов Азербайджана. Однако, Армения игнорировала резолюции СБ ООН.

Благодаря победоносному маршу Азербайджанской армии, непреклонной воле, принципиальности, дипломатическому мастерству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район был освобожден от оккупации политическим путем и перешел под контроль Азербайджана.

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября, Армения должна была возвратить Азербайджану Кяльбаджарский район до 15 ноября, однако попросила 10-дневную отсрочку на вывод своих войск - якобы из-за загруженности дороги из Кяльбаджара в Армению и неблагоприятных погодных условий. Но как оказалось, это время армянам нужно было для очередного вандализма. Уходя из района, они вывозили все что можно, то что было невозможно – уничтожалось. Армяне сжигали дома азербайджанцев, в которые заселились в период оккупации, уничтожали деревья и даже забивали домашних животных. Тем самым они еще раз проявили свою варварскую сущность. Причем все происходило на глазах у всего мира – то, как армяне покидали Кяльбаджар, появилось на сайтах ведущих зарубежных изданий.

Сегодня в Кяльбаджарском районе, как и на всех освобожденных территориях, Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы. На территории города Кяльбаджар и в селах района строятся новые дороги, энергетическая инфраструктура, представляющие важное значение для всестороннего развития региона Восточного Зангезура.

Богатый целебными источниками, в том числе, всемирно известным «Истису», славящийся историческими памятниками и живописной природой Кяльбаджар, по мнению специалистов, имеет большой туристический потенциал. Строительство здесь отелей и другой необходимой инфраструктуры создаст благоприятные условия для привлечения туристов. Кяльбаджар сегодня возвращает себе славу прекрасного туристического направления, причем не только летнего, но и зимнего.

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории, в заново отстроенный Кяльбаджар, уже вернулись 135 семей - и этот процесс продолжается, наполняя регион новой жизнью и смыслом.

Трагедия «резни в туннеле» остается одной из самых болезненных страниц в истории Азербайджана. Вместе с тем память об этих событиях выполняет и объединяющую функцию, формируя общественный консенсус вокруг принципов территориальной целостности, справедливости и исторической правды.

Сегодня Кяльбаджар переживает этап возрождения. Масштабные восстановительные работы, возвращение жителей, развитие инфраструктуры - все это свидетельствует о том, что история региона не завершилась трагедией. Напротив, она получила новое продолжение - в созидании, укреплении и уверенном движении вперед.

Кяльбаджар поднимается из руин усилиями тех, кому по праву принадлежит эта земля. Бережное отношение, ответственность за будущее и глубокая связь с родным краем становятся основой этого процесса. И в этом не только восстановление разрушенного, но и наглядное подтверждение того, что Кяльбаджар был, есть и остается неотъемлемой частью Азербайджана.