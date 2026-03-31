 В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

First News Media13:50 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об автомобильном транспорте", ужесточающие требования к перевозчикам.

Как сообщает Report, документ был принят Милли Меджлисом 3 марта.

Согласно обновлениям, для получения разрешения на внутренние заказные перевозки заявители обязаны представить дополнительные документы. В их числе - результаты медицинского обследования водителя на предмет употребления наркотических и психотропных веществ.

Также требуется подтверждение организации предрейсового технического осмотра транспортных средств и медицинского осмотра водителей либо договоры с соответствующими техническими и медицинскими пунктами.

Кроме того, водители, осуществляющие перевозки общественным транспортом, должны подтвердить прохождение специальной подготовки.

Для нерегулярных пассажирских перевозок вводятся дополнительные требования, включая наличие индивидуального страхования пассажиров от несчастных случаев, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также страхования водителей от потери трудоспособности вследствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Также необходимо предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные статьей 27.2 закона.

Поделиться:
498

Актуально

Мнение

В мире

Общество

Политика

Политика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
1news TV

