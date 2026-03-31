Умер звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинский актер комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров скончался в 62 года.

О смерти актера сообщил театр «Маски» на своей странице в социальной сети Facebook.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов», - отмечается в некрологе.

В труппу «Маски-шоу» Владимир Комаров пришел в 1984 году, где проработал до 2002 года - артист также снимался в кино, сыграл около 20 ролей.

Известно, что звезда юмористического сериала «Маски-шоу» скончался в Одессе - церемония прощания с актером пройдет 1 апреля.