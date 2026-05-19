Вэнс: США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном

Соединенные Штаты уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным, пришел к такому выводу вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что достигли значительного прогресса (…), однако есть вариант Б, и он заключается в том, что мы можем возобновить военную кампанию», — уточнил политик.

Вэнс также выразил уверенность в том, что иранцы хотят заключить сделку. Политик отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп «попросил вести переговоры добросовестно».