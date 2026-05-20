 Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА

На крыше здания строящегося на территории Белого дома нового банкетного зала планируется разместить беспилотники для защиты американской столицы.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вся крыша [здания] спроектирована так, что мы можем разместить там военных", - сообщил он журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, у снайперов, которые, в частности, могут находиться на крыше, будет "всесторонний обзор Вашингтона". Как пояснил президент США журналистам в Белом доме, крыша также "будет портом для дронов для защиты всего Вашингтона", она будет "рассчитана на неограниченное число беспилотников".

Как подчеркнул Трамп, при строительстве здания используется "непробиваемая сталь" и "непробиваемое стекло". По словам президент США, "крыша [будет] защищена от дронов". "Если беспилотник ее ударит, он отскочит, не нанеся урона", - заверил американский лидер. Он отметил, что здание будет "примерно на шесть этажей заглублено под землю" и станет "щитом для всего, что здесь построено".

Говоря о средствах, на которые строится здание, президент США подчеркнул: "Это все на мои деньги и на деньги доноров".

Президент США в октябре 2025 года подтвердил, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала. Трамп пообещал, что в новом зале будет воспроизведена "в точности внутренняя отделка Белого дома". Он подчеркивал, что зал будет построен на деньги частных инвесторов. Вместе с тем республиканцы заявляли, что также рассчитывают получить из бюджета средства на обеспечение безопасности зала.

 

Поделиться:
292

Актуально

Политика

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

В мире

Вэнс: США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном

Политика

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

В мире

Трамп об Иране: нам придется нанести по ним очередной крупный удар

В мире

Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА

Вэнс: США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном

В Уганде запретили рукопожатия при встречах

Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми - ВИДЕО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

Трамп полагает, что сможет добиться капитуляции Ирана

Трамп заявил, что США ликвидировали одного из главарей ИГ

В багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат

Последние новости

Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА

Сегодня, 00:00

Вэнс: США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном

19 / 05 / 2026, 23:40

Официальные лица D-8 провели на WUF13 диалог по устойчивым городам и энергетическому переходу

19 / 05 / 2026, 23:30

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

19 / 05 / 2026, 23:10

Между Азербайджан и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

19 / 05 / 2026, 23:00

В Уганде запретили рукопожатия при встречах

19 / 05 / 2026, 22:40

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

19 / 05 / 2026, 22:21

Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми - ВИДЕО

19 / 05 / 2026, 22:00

Трамп: Си Цзиньпин заверил США в отсутствии планов поставлять оружие Ирану

19 / 05 / 2026, 21:40

Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО

19 / 05 / 2026, 21:20

Трамп об Иране: нам придется нанести по ним очередной крупный удар

19 / 05 / 2026, 21:00

Азербайджано-белорусские отношения развиваются на уровне стратегического партнерства

19 / 05 / 2026, 20:40

В Новханы горит известный отель — ВИДЕО

19 / 05 / 2026, 20:20

Путин прибыл в Китай с государственным визитом

19 / 05 / 2026, 20:15

Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

19 / 05 / 2026, 20:00

Азербайджан растет: население страны продолжает увеличиваться

19 / 05 / 2026, 19:45

В истории WUF впервые по инициативе Азербайджана проведен Форум НПО WUF13 - ФОТО

19 / 05 / 2026, 19:30

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

19 / 05 / 2026, 19:15

В АзТУ сообщили о скоропостижной смерти еще одного студента

19 / 05 / 2026, 19:00

Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

19 / 05 / 2026, 18:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25