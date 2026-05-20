Трамп заявил, что на крыше здания банкетного зала Белого дома разместят БПЛА

На крыше здания строящегося на территории Белого дома нового банкетного зала планируется разместить беспилотники для защиты американской столицы.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Вся крыша [здания] спроектирована так, что мы можем разместить там военных", - сообщил он журналистам в Белом доме. По словам американского лидера, у снайперов, которые, в частности, могут находиться на крыше, будет "всесторонний обзор Вашингтона". Как пояснил президент США журналистам в Белом доме, крыша также "будет портом для дронов для защиты всего Вашингтона", она будет "рассчитана на неограниченное число беспилотников".

Как подчеркнул Трамп, при строительстве здания используется "непробиваемая сталь" и "непробиваемое стекло". По словам президент США, "крыша [будет] защищена от дронов". "Если беспилотник ее ударит, он отскочит, не нанеся урона", - заверил американский лидер. Он отметил, что здание будет "примерно на шесть этажей заглублено под землю" и станет "щитом для всего, что здесь построено".

Говоря о средствах, на которые строится здание, президент США подчеркнул: "Это все на мои деньги и на деньги доноров".

Президент США в октябре 2025 года подтвердил, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала. Трамп пообещал, что в новом зале будет воспроизведена "в точности внутренняя отделка Белого дома". Он подчеркивал, что зал будет построен на деньги частных инвесторов. Вместе с тем республиканцы заявляли, что также рассчитывают получить из бюджета средства на обеспечение безопасности зала.