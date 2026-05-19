Официальные лица D-8 провели на WUF13 диалог по устойчивым городам и энергетическому переходу

На мероприятии под названием «Согласование энергетических переходов устойчивых городов с повестками дня городского развития в регионе D-8» были обсуждены вопросы урбанизации, зеленого энергетического перехода, градостроительства в постконфликтный период и климатической устойчивости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано на полях WUF13.

Выступивший на мероприятии национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев сказал, что расширение проектов в сфере возобновляемой энергии, восстановление освобожденных от оккупации территорий и устойчивое городское развитие являются ключевыми направлениями долгосрочной экономической и экологической стратегии Азербайджана.

По его словам, реализуемые энергетические и градостроительные проекты вносят значительный вклад в создание новых рабочих мест, повышение качества жизни, усиление инвестиционного потока и стимулирование инноваций. Он отметил, что в результате реализуемых в стране проектов в сфере возобновляемой энергии долю зеленой энергии в энергобалансе планируется увеличить с 13 до примерно 38 процентов, а общий объем мощностей возобновляемой энергетики к 2032 году довести до 8 гигаватт.

Председатель комитета подчеркнул, что проекты восстановления, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, основаны на принципе «восстановить, сделав лучше, чем было». Отмечалось, что на этих территориях формируются устойчивые населенные пункты в соответствии с концепциями «умный город» и «умное село», и уже свыше 80 тыс. человек вернулись к родным очагам.

По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, города потребляют около 70 процентов мировой энергии и формируют значительную часть выбросов парниковых газов. Он подчеркнул, что Азербайджан определил энергетический переход как стратегический приоритет и реализует в этом направлении проекты зеленых энергетических зон, энергокоридоров и энергоэффективности.

Министр сообщил, что в будущем году будет завершен ввод в эксплуатацию 12 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2 гигаватта. В результате ежегодно удастся предотвратить выброс примерно 2,4 млн тонн парниковых газов.

П. Шахбазов добавил, что в рамках зеленой энергетической зоны, созданной в Карабахе и Восточном Зангезуре по инициативе Президента Ильхама Алиева, реализуются проекты «умный город» и «умное село». На этих территориях внедряются солнечные панели, энергоэффективные технологии и инфраструктура для зарядки электромобилей.

Федеральный министр по вопросам изменения климата и координации окружающей среды Исламской Республики Пакистан, доктор Мусадик Масуд Малик сказал, что главная цель энергетического перехода заключается в обеспечении людям достойных и инклюзивных условий жизни.

По его мнению, энергетические системы являются основой не только экономического развития, но и повседневной жизни людей, социального благополучия и безопасного проживания. Он подчеркнул, что эффективное использование таких природных ресурсов, как солнце, ветер и вода, играет важную роль в устойчивом развитии городов.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) Сохаил Махмуд высоко оценил проведение WUF13 в Азербайджане. Он отметил, что проведение WUF13 в Баку стало очередным успехом Азербайджана в сфере международного сотрудничества после COP29.

Выступавшие подчеркнули важность международного сотрудничества, зеленого энергетического перехода и инновационных подходов в градостроительстве для формирования устойчивых городов.

Мероприятие продолжилось выступлениями министров и заместителей министров стран D-8.

Диалог стал важной международной платформой для глобального обсуждения и сотрудничества по вопросам градостроительства, охраны окружающей среды и климатической устойчивости в развитии городов.