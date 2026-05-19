В Уганде запретили рукопожатия при встречах

Власти Уганды объявили о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствиях после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в стране.

Об этом сообщила газета Nile Post.

В министерстве здравоохранения отметили, что принятые меры направлены на недопущение дальнейшего распространения вируса.

По данным ведомства, в стране уже сформированы специальные группы специалистов, занимающиеся отслеживанием контактов инфицированных и мониторингом потенциальных очагов заражения.

Кроме того, в министерстве призвали граждан строго соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации, включая регулярное мытье рук с мылом, использование антисептических средств, а также незамедлительно сообщать о симптомах заболевания, среди которых лихорадка, рвота, кровотечение и сильная слабость.

Один из заболевших скончался в больнице Кампалы, второй продолжает проходить лечение. Оба пациента являются гражданами Демократической Республики Конго.