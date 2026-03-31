«Пять ночей с Эпштейном»: спорная игра набирает популярность среди подростков - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова16:00 - Сегодня
В США стремительно распространяется неофициальная видеоигра, переосмысляющая хоррор Five Nights at Freddy's в контексте реальных событий и фигур.

Проект под названием «Five Nights at Epstein’s» получил популярность среди подростков и вызвал обеспокоенность со стороны образовательных учреждений.

Действие игры разворачивается на острове, связанном с делом Джеффри Эпштейна. Игровой процесс построен по аналогии с оригиналом, участникам предлагается продержаться несколько ночей, избегая сексуального насилия и перемещаясь по ограниченному пространству. Однако вместо вымышленных персонажей в игре используются образы реальных людей, включая самого Эпштейна, а также Трампа и Хокинга, чьи имена ранее упоминались в так называемых «файлах Эпштейна».

@cbsnews An online game called "Five Nights at Epstein's" is becoming an issue in schools across the U.S. In the game, players are placed in a fictionalized Epstein property where they have to survive five rounds without being discovered by disgraced financier Jeffrey Epstein, President Donald Trump and scientist Stephen Hawking. It's caused concern among parents like Merve Lapus, whose 13-year-old daughter was exposed to the game at school. CBS News' Lauren Fichten reports. #epstein #fivenightsatfreddys #game #tech #parentsoftiktok ♬ original sound - cbsnews

Особое внимание привлекло использование в игре подлинных фотографий интерьеров, опубликованных United States Department of Justice после обысков 2019 года. Тогда расследование в отношении Эпштейна велось по федеральным обвинениям, однако он умер в следственном изоляторе до вынесения приговора. Ранее он уже привлекался к ответственности во Флориде по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

@hellcatzs 5 nights at little st james 😭🙏🥀 #epstein #5nightsatepstein #class ♬ original sound - hellcatz

По сообщениям американских СМИ, игра распространяется неофициально - через ссылки и файлы, передаваемые между школьниками. Случаи её использования зафиксированы в ряде учебных заведений, в том числе в штате Северная Каролина. В ответ администрации школ начали ограничивать доступ к подобным ресурсам на школьных устройствах и отслеживать каналы распространения.

Дополнительную обеспокоенность вызывает контент, сопровождающий игру в социальных сетях. Видео с игровым процессом активно публикуются в TikTok, Instagram и YouTube, где некоторые ролики набирают миллионы просмотров. В отдельных случаях пользователи делятся способами обхода школьных ограничений, что усложняет контроль за распространением.

Эксперты отмечают, что подобные проекты находятся на пересечении интернет-культуры, шок-контента и цифрового юмора, однако использование тем, связанных с насилием и реальными жертвами, вызывает серьёзные этические вопросы.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07
29 / 01 / 2026, 11:40