В посёлках Баку продолжаются работы по устранению последствий дождей - ФОТО

В результате непрекращающихся осадков, продолжавшихся несколько дней в Баку и его посёлках, на отдельных территориях были зафиксированы случаи подтоплений.

В большинстве мест скопившаяся вода уже откачана, однако в ряде районов работы продолжаются, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Отмечается, что в связи с текущей ситуацией в районные исполнительные власти поступили обращения от жителей. На основании этих обращений в Сабунчинском, Хазарском и Бинагадинском районах были проведены эвакуационные мероприятия.

В настоящее время в посёлках указанных районов продолжаются работы по откачке воды с использованием специальной техники - жители некоторых жилых объектов, находящихся в аварийном состоянии, временно размещены в гостиницах.