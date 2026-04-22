Израильских солдат арестовали за осквернение статуи Христа в Ливане

Двое израильских солдат получили 30 дней ареста и будут отстранены от боевого дежурства за уничтожение статуи Иисуса Христа на юге Ливана.

Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Решение было принято после волны осуждения, вызванной распространенной в интернете фотографией, на которой израильский солдат с кувалдой бьет по голове статуи распятого Иисуса, упавшей с креста.

Скульптура находилась в христианской деревне Дебль на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем.

По итогам расследования инцидента военные заявили, что "солдат, повредивший христианский символ, и солдат, запечатлевший этот акт на фото, будут отстранены от боевого дежурства и получат 30 дней военного ареста".

Кроме того, еще шесть солдат, которые "присутствовали на месте происшествия, но не предприняли никаких действий, чтобы остановить инцидент или сообщить о нем", были вызваны для разъяснительных бесед.

"Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречит приказам и ценностям ЦАХАЛа", — подчеркивается в заявлении военных.

Также отмечается, что "операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации 'Хезболлах' и других террористических групп, а не против мирных жителей Ливана".

В сообщении на платформе X израильские военные сообщили, что поврежденная скульптура в Дебле была заменена на новую в полной координации с местной общиной, и опубликовали фотографию установленной статуи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что он "ошеломлен и опечален" известием о том, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана, и пообещал принять жесткие дисциплинарные меры в отношении нарушителя.

