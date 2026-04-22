Профильные структуры выясняют причины возгорания в школе-интернате - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Республиканской специальной школе-интернате №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья произошло локальное возгорание из-за короткого замыкания в электропроводке.

Как сообщили 1news.az в Управлении образования по городу Баку, в службу противопожарной защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям была незамедлительно направлена информация, благодаря чему распространение огня удалось предотвратить.

Безопасность детей и персонала интерната обеспечена, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время профильные структуры устанавливают причины случившегося.

09:25

В городе Баку, в Низаминском районе, на проспекте Гара Гараева произошёл пожар в общежитии Республиканской специальной школы-интерната №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщили AПA в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что на место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС пожар, возникший в коридоре первого этажа трёхэтажного здания общежития, был в короткие сроки потушен, не допущено его распространение.