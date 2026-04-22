В Исполнительной власти Гянджи начато расследование по фактам коррупции

Фаига Мамедова10:57 - Сегодня
Прокуратура проводит проверку в Гянджинской городской исполнительной власти.

Как стало известно AПA, на основании обращения Счётной палаты Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начато расследование.

Отметим, в ходе аудита, проведённого Счётной палатой в Гянджинской городской исполнительной власти, были выявлены серьёзные финансовые нарушения по строительным и ремонтным проектам. Аудит охватил 2023–2025 годы, проверено расходование192 млн манатов.

Согласно информации, по проекту «Строительство Гянджинского спортивного комплекса» стоимость работ была завышена на 9,52 млн манатов. По жилому зданию на 249 квартир выявлена переплата в размере 1,28 млн манатов.

Кроме того, сообщается о переплатах на сотни тысяч манатов при ремонте жилищного фонда, капитальном ремонте дорог и благоустройстве.

Счётная палата отметила, что часть излишне выплаченных средств уже возвращена в государственный бюджет, по ряду случаев судебные разбирательства продолжаются.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
