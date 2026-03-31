 Инфантино пообещал, что Иран сыграет в США на ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Инфантино пообещал, что Иран сыграет в США на ЧМ-2026

First News Media11:10 - Сегодня
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана проведет матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года в США согласно запланированному календарю.

Его слова приводит El Financiero.

«Мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A», — заявил Инфантино.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на ЧМ может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее сборная Ирана начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
271

Последние новости

В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

Сегодня, 13:02

Назначен директор Агентства по мониторингу госпредприятий

Сегодня, 12:57

Далай-лама XIV призвал к завершению мировых конфликтов путем дипломатии

Сегодня, 12:53

Ушла эпоха: Памяти выдающегося азербайджанского актера Расима Балаева - ВИДЕО

Сегодня, 12:48

В Азербайджане подготовят поправки для предотвращения домогательств на рабочем месте

Сегодня, 12:38

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3146 человек - ФОТО

Сегодня, 12:35

Посольство Словакии в Баку почтило память жертв геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 12:30

В Баку запускается каршеринг с электромобилями - новый сервис от Rentbutik

Сегодня, 12:20

В Исмаиллы в ДТП погибли два человека, трое госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:15

Скончался преподаватель БГУ

Сегодня, 12:05

ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом

Сегодня, 12:00

Азербайджанский народ посещает Губинский мемориальный комплекс геноцида - ФОТО

Сегодня, 11:48

В Хачмазе арестованы двое мужчин за хранение героина и марихуаны

Сегодня, 11:32

Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт - ФОТО

Сегодня, 11:27

КСИР ужесточает позицию по Ормузу

Сегодня, 11:22

Рубио: США пересмотрят отношения с НАТО

Сегодня, 11:05

WSJ: Трамп хочет завершить войну против Ирана даже если Ормузский пролив останется закрытым

Сегодня, 10:55

Скончался ведущий научный сотрудник БГУ

Сегодня, 10:53

В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Сегодня, 10:50
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40