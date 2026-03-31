Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

Английский футбольный клуб (ФК) «Тоттенхэм Хотспур» объявил о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

О подписании долгосрочного соглашения 31 марта сообщили на сайте «шпор».

Спортивный директор клуба Йохан Ланге отметил, что 46-летний итальянец был приоритетной целью команды на трансферном рынке. Для начала работы Де Дзерби осталось дождаться получения официального разрешения на трудоустройство в Великобритании.



«Я рад присоединиться к этому фантастическому футбольному клубу, который является одним из крупнейших и престижнейших в мире. Во всех моих беседах с руководством клуба их амбиции на будущее были ясны — создать команду, способную на большие достижения и играющую в стиле, который вдохновляет наших болельщиков», — приводятся слова Де Дзерби в официальном заявлении.

Тренер подчеркнул, что его первоочередной задачей станет подъем команды в турнирной таблице Премьер-лиги. Де Дзерби планирует сосредоточиться на достижении результата до финального свистка последнего матча текущего сезона.



«Роберто был нашей целью номер один на лето, и мы очень рады возможности пригласить его сейчас. Он один из самых креативных и дальновидных тренеров в мировом футболе, обладающий богатым опытом работы на самом высоком уровне, в том числе в Премьер-лиге», — заявил Йохан Ланге.