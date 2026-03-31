 Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

First News Media23:43 - 31 / 03 / 2026
Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

Английский футбольный клуб (ФК) «Тоттенхэм Хотспур» объявил о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

О подписании долгосрочного соглашения 31 марта сообщили на сайте «шпор».

Спортивный директор клуба Йохан Ланге отметил, что 46-летний итальянец был приоритетной целью команды на трансферном рынке. Для начала работы Де Дзерби осталось дождаться получения официального разрешения на трудоустройство в Великобритании.

«Я рад присоединиться к этому фантастическому футбольному клубу, который является одним из крупнейших и престижнейших в мире. Во всех моих беседах с руководством клуба их амбиции на будущее были ясны — создать команду, способную на большие достижения и играющую в стиле, который вдохновляет наших болельщиков», — приводятся слова Де Дзерби в официальном заявлении.

Тренер подчеркнул, что его первоочередной задачей станет подъем команды в турнирной таблице Премьер-лиги. Де Дзерби планирует сосредоточиться на достижении результата до финального свистка последнего матча текущего сезона.

«Роберто был нашей целью номер один на лето, и мы очень рады возможности пригласить его сейчас. Он один из самых креативных и дальновидных тренеров в мировом футболе, обладающий богатым опытом работы на самом высоком уровне, в том числе в Премьер-лиге», — заявил Йохан Ланге.

Поделиться:
304

Актуально

Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

В мире

«Хезболлах» запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля - ВИДЕО

Политика

Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном - МИД

В мире

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Спорт

Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира ФИФА 2026

Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

Определены соперники женской баскетбольной сборной Азербайджана в отборочном этапе Евро-2029

Инфантино пообещал, что Иран сыграет в США на ЧМ-2026

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Сборная Азербайджан U21 проиграла Португалии

Станет ли «Сабах» чемпионом страны по футболу?

ФК«Карабах» сделал очередной подарок болельщицам

Победа сборной Азербайджана над Сент-Люсией стала рекордной в истории команды

Последние новости

Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира ФИФА 2026

Сегодня, 00:48

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

Сегодня, 00:13

Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести

31 / 03 / 2026, 23:53

Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

31 / 03 / 2026, 23:43

Иран нанес удар по базе США, где находятся 200 военнослужащих

31 / 03 / 2026, 23:40

«Хезболлах» запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 23:35

В Багдаде похитили журналистку CNN - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 23:20

Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном - МИД

31 / 03 / 2026, 23:00

Арагчи: Иран не ответил на предложения США и не принял решения по переговорам

31 / 03 / 2026, 22:40

В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ

31 / 03 / 2026, 22:20

Трамп: Я уничтожил их страну. У них не осталось сил

31 / 03 / 2026, 22:15

Глава МИД Турции принял делегацию ХАМАС

31 / 03 / 2026, 22:00

Пезешкиан назвал прекращение агрессии против Ирана главным условием нормализации

31 / 03 / 2026, 21:40

Горбатый кит Тимми вновь застрял на мелководье Висмарского залива

31 / 03 / 2026, 21:23

Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 21:00

В мае будет 14 нерабочих дней

31 / 03 / 2026, 20:40

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

31 / 03 / 2026, 20:20

В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 20:00

Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

31 / 03 / 2026, 19:45

Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится?

31 / 03 / 2026, 19:30
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40