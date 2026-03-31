Назначен директор Агентства по мониторингу госпредприятий

Фарид Бахшиев назначен директором Агентства по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов.

Бахшиев родился в 1977 году, получил степень бакалавра по бизнес-управлению и степень магистра бизнес-администрирования в Азербайджанском государственном экономическом университете, а также степень магистра по финансированию развития в Редингском университете Великобритании. Трудовую деятельность начал в 1998 году, работал в Министерстве финансов, Центральном банке, и др.

Агентство по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов осуществляет мониторинг годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также мониторинг исполнения годовых смет доходов и расходов и анализ показателей деятельности юридических лиц, находящихся в государственной собственности или с контрольным пакетом акций, принадлежащим государству, и публичных юридических лиц, созданных от имени государства.