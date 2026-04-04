 Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении | 1news.az | Новости
Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

First News Media11:07 - 04 / 04 / 2026
Оперный певец, народный артист Азербайджана Эвез Абдуллаев рассказал в социальной сети Facebook об увольнении из Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

«После моего последнего спектакля в Баку (12 марта), наш всемирно известный тенор и директор Оперного театра, не продлив мой рабочий контракт, просто уволил своего ведущего драматического баритона, представляющего Азербайджан достойно во многих театрах мира. И не только меня. Очередная ложь с уст директора» - заявляет Э. Абдуллаев в социальной сети.

Напомним, что директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с апреля 2023 года является звезда мировой оперной сцены, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

«Ну что ж, удар принят. Теперь мяч на нашей стороне. Зрителям обещаю очень интересную игру. Правда победитель заранее известен и это будем мы», - продолжает Э.Абдуллаев.

В комментарии к статусу Э.Абдуллаев также отмечает, что для его увольнения «причины нет» и подчеркивает следующее: «Просто не продлил ежегодный контракт. Также уволили народного артиста Ялчина Адыгёзалова, сегодня уволили нашу завтруппы Зюльфию ханум по придуманной статье и также Пярвин ханум. Очередная ложь директора, что он никого не уволил после прихода к власти. Я не говорю уже об угрозах в адрес других солистов».

Также высказываясь о сложившейся ситуации в ответе на один из комментариев, Э.Абдуллаев заявляет о руководстве театра следующее: «Они меня не обидели. Обидеть может близкий человек. Они мне и стране абсолютно чуждые люди и понесут скоро справедливое наказание. Всему свое время».

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией 1news.az отправил запрос на комментарий в пресс-службу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и ожидает ответа.

