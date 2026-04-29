Лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции: досрочные выборы президента пройдут осенью 2027 года

Досрочные президентские выборы в Турции состоятся не позднее октября 2027 года.

С таким утверждением выступил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель.

«Выборы состоятся не позднее октября 2027 года, все признаки в Анкаре указывают на это. Мы должны быть готовы к выборам в любой момент, поэтому начинаем кампанию по подготовке к ним», - приводит высказывания лидера турецкой оппозиции агентство Anka.

Президентские и парламентские выборы в Турции планируются в мае 2028 года. Аналитики не исключают их проведения в конце 2027 года, однако президент республики Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что досрочных выборов в повестке властей нет.

По утверждению проправительственной газеты Türkiye, в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) считают целесообразным провести выборы до 14 мая 2028 года, чтобы Эрдоган мог баллотироваться на третий президентский срок. Ранее издание сообщало о планах организации досрочных выборов в ноябре 2027 года, однако они изменились из-за возможных рисков для экономики, вызванных иранской войной.

Эрдоган впервые стал президентом Турции в 2014 году. В 2017 году были приняты поправки к конституции, которые ввели президентскую систему, обнулив для него количество сроков нахождения во главе республики. Эрдоган вновь был избран президентом на выборах в 2018 и 2023 годах. В 2028 году, когда должны пройти следующие плановые выборы, истечет срок его нынешних полномочий.

Выдвигаться вновь Эрдоган сможет на основе решения парламента о досрочных выборах до истечения 28 мая его полномочий, а также при принятии новой конституции, обнуляющей предыдущие президентские сроки или изменяющей правила избрания главы республики. Правящая ПСР не имеет большинства в 360 голосов в 600-местном парламенте, необходимых для принятия решения о досрочных выборах и конституционных поправок, для этого ей необходимы союзники из других партий.

Источник: ТАСС