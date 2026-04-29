Азербайджан и ОАЭ обсуждают новые совместные проекты - ФОТО

Второе заседание Совместного комитета по сотрудничеству в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ состоялось 28 апреля в Баку.

Об этом сообщает сегодня МИД АР.

Заседание прошло под сопредседательством замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и госминистра ОАЭ Саида Аль Хаджери.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи были рассмотрены работы, проведенные с момента первого заседания комитета, состоявшегося в ноябре прошлого года в Абу-Даби, дана оценка достигнутым результатам, а также состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям, конкретным инициативам и совместным проектам на предстоящий период.

Сопредседатели подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества, ориентированного на достижение конкретных результатов. Кроме того, была достигнута договоренность о выдвижении новых инициатив, совершенствовании существующих механизмов и укреплении институциональных основ сотрудничества.