 Генконсульство Азербайджана в Дубае взяло под контроль ситуацию с Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Генконсульство Азербайджана в Дубае взяло под контроль ситуацию с Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
Генконсульство Азербайджана в Дубае взяло под контроль ситуацию с Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня распространилась информация о том, что бывшая жена дубайского шейха Саида Аль Мактума азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы и её три дочери были вывезены из дома в неизвестном направлении. 

Информацию об этом распространил британский адвокат З.Джавадлы Дэвид Хэй заявивший, что потерял связь с клиенткой, и призвавший ООН к экстренному вмешательству. Д.Хэй утверждает, что дубайская полиция и силовые структуры провели ночной обыск в доме его клиентки – по словам адвоката, последний раз он общался с З.Джавадлы и детьми за день до обыска. С тех пор выйти на связь с ними по каким-либо каналам не представляется возможным.

Ситуация, связанная с Зейнаб Джавадлы взята под контроль Генеральным консульством АР в Дубае, сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az. 

«В целях расследования ситуации и уточнения представленной информации проводятся соответствующие работы с компетентными органами Объединённых Арабских Эмиратов в Дубае, включая правоохранительные структуры. Генеральное консульство принимает необходимые меры в рамках своего консульского мандата» - отмечается в заявлении Генконсульства АР.

10:04

Бывшая жена дубайского шейха Саида Аль Мактума азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы и её три дочери были вывезены из дома в неизвестном направлении. 

Британский адвокат З.Джавадлы Дэвид Хэй заявил, что потерял связь с клиенткой, и призвал ООН к экстренному вмешательству, сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr.

Спор об опеке между бывшей азербайджанской гимнасткой Зейнаб Джавадлы и членом королевской семьи Дубая шейхом Саидом Аль Мактумом перерос в международный кризис. Адвокат Дэвид Хэй утверждает, что дубайская полиция и силовые структуры провели ночной обыск в доме его клиентки. По словам адвоката, последний раз он общался с З.Джавадлы и детьми за день до обыска. С тех пор выйти на связь с ними по каким-либо каналам не представляется возможным. 

Отмечается, что мать З.Джавадлы, приехавшая в Дубай, чтобы поддержать дочь, обнаружила дом закрытым и в настоящее время не может выехать из страны.

Напомним, что в апреле этого года З.Джавадлы опубликовала видеообращение в социальных сетях. В слезах она рассказала, что боится лишиться детей, сообщила об угрозах в её адрес и обратилась к мировому сообществу с призывом о помощи.

Отметим, что азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы родилась в Баку, начала карьеру в художественной гимнастике, представляя клуб «Нефтчи» и сборную Азербайджана. На её счету - медали чемпионатов мира и Европы. В 2012 году завершила спортивную карьеру из-за травмы и стала тренером, сначала работала в Турции, затем вернулась в Баку и открыла секцию гимнастики для детей.

В 2015 году вышла замуж за шейха Саида Аль Мактумa, в браке родила троих дочерей. В 2020 году развелась, после чего заявляла о преследовании и ограничениях в общении с детьми, а также о том, что стала жертвой физического и эмоционального насилия со стороны бывшего мужа. Долгое время о судьбе Зейнаб Джавадлы ничего не было известно. В начале 2022 года появились сообщения, что она предстанет перед судом в Дубае по делу о лишении родительских прав и изъятии детей, однако дальнейших подробностей не публиковалось. После развода с шейхом и преследований З.Джавадлы не раз публично просила помощи для себя и дочерей, выставляя видеообращения на своей Instagram-странице. 

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