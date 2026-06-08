В Азербайджане запущена программа защиты бренда WD-40 - ФОТО

WD-40 - это универсальный многофункциональный продукт, используемый для защиты металла от коррозии, смазывания механизмов, устранения скрипов и вытеснения влаги.

Благодаря своей эффективности и универсальности бренд WD-40 получил мировое признание, что одновременно сделало его одним из наиболее часто подделываемых брендов.

История продукта берет свое начало в 1953 году, когда компания Rocket Chemical Company (США) разработала формулу для защиты от коррозии в аэрокосмической отрасли. Рабочее решение было получено лишь с 40-й попытки, что и нашло отражение в названии продукта - WD-40 (Water Displacement, 40th attempt).

По мере роста популярности бренда увеличивались и масштабы распространения контрафактной продукции. Контрафактные товары зачастую содержат дешевые и потенциально опасные компоненты, которые могут не соответствовать установленным стандартам безопасности. В некоторых случаях поддельная продукция может быть даже не полностью заполнена.

Большинство контрафактных товаров производится в Иране или Китае, а их упаковка создается таким образом, чтобы максимально напоминать оригинальный продукт и вводить потребителей в заблуждение.

В целях противодействия распространению контрафактной продукции на территории Азербайджана и защиты потребителей от введения в заблуждение компания WD-40 Manufacturing Company объявляет о запуске в стране Программы по защите бренда.

В рамках данной программы товарные знаки WD-40 были включены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, что позволяет таможенным органам задерживать поставки, содержащие контрафактную продукцию.

Кроме того, представители бренда WD-40 провели мониторинговые мероприятия в основных торговых точках города Баку. Было проверено около 40 розничных торговых объектов, а продавцам направлены официальные уведомления с требованием прекратить реализацию контрафактной продукции.

В качестве следующего шага Компания может рассмотреть возможность принятия административных и гражданско-правовых мер в отношении продавцов, продолжающих реализацию контрафактной продукции WD-40.

Юридическим представителем WD-40 Manufacturing Company по вопросам интеллектуальной собственности является компания LSM Lucksem в лице ее Генерального директора Севиндж Зейналлы.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ WD-40

КОНТРАФАКТНЫЙ ПРОДУКТ WD-40