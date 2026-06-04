Шла к детям с подарками и была убита свёкром: семья погибшей раскрыла подробности трагедии - ВИДЕО

Убийство 31-летней Гюлюзар Мамедовой её свёкром Адыгёзалом Мамедовым, совершённое 1 июня в столичном посёлке Рамана, вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщает 1news.az, члены семьи погибшей рассказали о подробностях трагедии.

Отец Г.Мамедовой, Тапдыг Шукюров, сообщил «Dialoq TV», что незадолго до случившегося его дочь вернулась из Баку к ним — в посёлок Дюздаг Евлахского района.

По его словам, Гюлюзар поссорилась со свекровью, после чего её выгнали из дома: «Она приехала и три дня прожила у нас. В то время мы нашли адвоката. Тот сказал: „Вы в Евлахе, а я в Баку. Приезжайте и снимите в Баку квартиру, чтобы мы могли вести дело“. Дочь уехала в Баку. Спустя два дня она отправилась к свекрови, чтобы повидаться с детьми. Ребёнок позвонил ей и спросил: „1 июня — детский праздник, разве ты не придёшь?“ Дочь купила подарки и поехала к дому свекрови.

У моей дочери есть подруга, которая живёт в том же здании. Она позвонила дочери и спросила: „Твой свёкор стоит за углом дома, что происходит, ты собираешься сюда?“ В это же время дочь позвонила и нам, сказав, что идёт повидаться с детьми и наберёт, как только выйдет. Свекровь велела ей не приходить раньше двух часов дня, сославшись на то, что их не будет дома. Свёкор моей дочери жил отдельно от жены в Мардакяне. Скорее всего, они заранее всё так спланировали, чтобы он успел приехать. Когда Гюлюзар зашла в лифт, он напал на неё и убил. Соседи слышали крики моей дочери. Всё это было подстроено.

После убийства он забрал из её кошелька банковские карты. Когда дочь выгоняли из дома, у неё отобрали эти карты. Приехав в Евлах, Гюлюзар их заблокировала. Поскольку мы не могли до неё дозвониться, мать набрала моему сыну, который живёт в Баку, и сказала, что сестра пошла навестить детей и пропала. После этого на звонки, поступавшие на телефон дочери, уже отвечали сотрудники полиции».

Читайте по теме:

Убийство ради банковской карты? Детали громкой трагедии в Баку, где свекор убил невестку