Глава ИВ Абшерона встретился с жителями пострадавших от ливней территорий - ФОТО

Глава Исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев, председатель правления Регионального водно-мелиоративного ПЭУ Азербайджанского Государственного агентства водных ресурсов Закир Гулиев и руководители соответствующих структур посетили пострадавшие от ливней территории.

Они ознакомились с проводимыми здесь работами по ликвидации последствий непогоды.

Было отмечено, что были устранены неполадки на централизованной насосной станции №26.

Абдин Фарзалиев встретился с жителями и поинтересовался их проблемами. Он дал указания о привлечении дополнительных средст для ликвидации последствий в ускоренном режиме.

Отметим, что в настоящее время в решении проблем на подтопленных территориях района задействованы ИВ Абшеронского района, местные муниципалитеты, структуры МЧС и Государственного агентства водных ресурсов.

