Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов
Для подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией необходимо решить ряд важных вопросов.
Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции после трёхсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в Стамбуле.
По его словам, для подписания итогового мирного договора все эти принципиально важные вопросы должны быть полностью урегулированы.
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