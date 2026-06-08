Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов

Для подписания окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией необходимо решить ряд важных вопросов.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции после трёхсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии в Стамбуле.

По его словам, для подписания итогового мирного договора все эти принципиально важные вопросы должны быть полностью урегулированы.