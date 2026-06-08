МИД Турции: Надеемся на подписание итогового мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Мы удовлетворены тем, что прошедшие в Армении парламентские выборы успешно завершились в условиях мира и спокойствия. Желаем, чтобы результаты выборов были на благо армянского народа.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В тексте говорится: «Надеемся, что в поствыборный период сформируются возможные условия для подписания итогового мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. С этой целью Турция, как и прежде, продолжит вносить вклад в региональную стабильность и процветание на основе общих интересов стран региона».