 Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана?

Фарида Багирова17:15 - Сегодня
Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана?

Вчерашние выборы в Армении стали гораздо большим, чем обычная внутриполитическая кампания. По сути, это был своеобразный референдум о будущем страны. Результаты голосования показали, что значительная часть армянского общества связывает будущее Армении с миром, развитием и региональным сотрудничеством.

Большинство армянских избирателей отдали свои голоса не только Николу Пашиняну. Они проголосовали за отказ от политических мифов и конфронтации как основы государственной политики. За понимание того, что будущее Армении связано не с бесконечным конфликтом, а с развитием экономики, открытием коммуникаций и интеграцией в региональные процессы. Фактически это были голоса за признание новой реальности, сложившейся на Южном Кавказе, и за мир как единственную альтернативу продолжению многолетнего противостояния.

Однако мирная повестка не возникла в армянской политике сама по себе. Она стала отражением тех фундаментальных изменений, которые произошли в регионе благодаря политике президента Ильхама Алиева. После исторической победы в 44-дневной войне Азербайджан первым протянул Армении руку мира, предложив закрыть страницу затяжного конфликта и перейти к выстраиванию новой системы отношений как между двумя государствами, так и в регионе в целом. Именно Азербайджан сформулировал базовые принципы мирного соглашения, основанные на взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ государств.

Поэтому, если рассматривать результаты выборов не только через призму внутриполитической борьбы в Армении, но и в более широком геополитическом контексте, можно сделать важный вывод. Укрепление позиций сторонников мирной повестки в армянской политике стало одним из прямых следствий последних изменений на Южном Кавказе.

В этом смысле результаты выборов можно рассматривать как подтверждение эффективности политики азербайджанского лидера. Именно сформированная Азербайджаном новая региональная реальность создала условия, при которых вопросы мира, взаимного признания территориальной целостности и нормализации отношений превратились в один из ключевых элементов армянской политической повестки. Трудно представить, что эти элементы стали бы в ней ключевыми, не будь успешных военно-политических и дипломатических шагов Баку в направлении прекращения оккупации и полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страны.

Именно кардинальное изменение баланса сил в регионе создало новую политическую реальность, к которой постепенно вынуждены были адаптироваться как политические элиты, так и общество Армении. Фактически за последние годы в стране произошли изменения, которые еще недавно казались невозможными. Значительная часть армянского общества начала переосмысливать политические мифы, десятилетиями определявшие общественную повестку. Идеология «миацума», долгое время занимавшая центральное место в национальном политическом дискурсе, столкнулась с реальностью и проиграла ей.

Мирная повестка не возникла как внезапный политический поворот внутри армянского руководства - она формировалась под воздействием изменившейся региональной реальности и конкретных шагов Азербайджана к постконфликтной нормализации. 

И до, и после вашингтонских переговоров Баку последовательно обозначал готовность к продвижению практической повестки сотрудничества. Речь шла о стабилизации ситуации на границе, запуске процессов делимитации, разблокировании транспортных коммуникаций, создании транзитных маршрутов, а также расширении контактов между институтами гражданского общества и развитии торгово-экономических связей. 

В этом контексте можно отметить уже реализуемые аспекты экономического взаимодействия, включая транзит грузов через территорию Азербайджана в направлении Армении, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в эту страну, что само по себе формирует устойчивую инфраструктуру экономической взаимосвязанности в регионе. Стоит отметить, что на сегодняшний день через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению поставлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы. Наряду с этим, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 тысячи 955 тонн бензина АИ-95. Эти показатели отражают начало практической экономической взаимосвязанности, которая ранее отсутствовала в регионе. Все это стало возможным в результате политической воли Азербайджана к экономической взаимосвязанности в регионе.

Формирование таких элементов взаимодействия постепенно начинает оказывать влияние и на общественно-политическое восприятие происходящих процессов. В результате в армянском обществе усиливается более прагматичный взгляд на региональную реальность, основанный на признании сложившегося баланса сил и необходимости поиска устойчивой модели мира с Азербайджаном. 

В этом контексте результаты прошедших выборов отражают поддержку значительной частью армянского общества курса на нормализацию отношений. И хотя эта поддержка пока не носит абсолютного характера, однако сам масштаб таких настроений свидетельствует о заметных сдвигах в общественно-политическом восприятии региональной реальности. И эти изменения - следствие новой региональной реальности, сформировавшейся на Южном Кавказе в постконфликтный период. И это - реальность, сформированная Азербайджаном.

Вместе с тем, итоги выборов следует рассматривать лишь как начало более широкого процесса. Со стороны Азербайджана сохраняется ряд ожиданий, связанных с тем, что мирный процесс должен получить практическое и институциональное закрепление в конкретных шагах Еревана.

Прежде всего речь идет о необходимости ликвидации всех структур и элементов, связанных с сепаратистской повесткой, которые продолжают воспроизводить прежнюю конфликтную логику. Сохранение любых политических или представительских форм, основанных на этой повестке - как внутри Армении, так и за ее пределами - рассматривается как препятствие на пути к окончательной нормализации отношений.

Ереван должен обеспечить прекращение деятельности ряда зарубежных структур и организаций, например, в США, Франции, России, которые продолжают воспроизводить «карабахскую тему», уже давно утратившую политическую и практическую актуальность. То есть, Ереван должен обеспечить и добиться прекращения деятельности таких «представительств» не только внутри Армении, но и за рубежом.

Следующим логическим шагом должна стать конституционная реформа в Армении. Речь идет о необходимости такого оформления Основного закона, которое бы исключало любые положения или трактовки, создающие основания для территориальных претензий к Азербайджану. Без решения этого вопроса полноценное и устойчивое завершение мирного процесса представляется крайне затруднительным. В этом контексте ключевым элементом должно стать проведение референдума и принятие обновленной конституции, закрепляющей отказ от подобных претензий на институциональном уровне.

Итогом всех этих процессов должно стать подписание мирного соглашения между двумя государствами. Армянские избиратели сделали свой выбор, фактически обозначив поддержку курса на мир, стабильность и развитие.

Иными словами, соответствующий общественно-политический запрос сформирован. Теперь главная задача политического руководства Армении в том, чтобы перевести этот мандат в плоскость практических решений и обеспечить его институциональное закрепление.

 

 

Поделиться:
540

Актуально

Мнение

Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана?

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему ...

Политика

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией ...

Общество

Эпоха бакинского бума: страсти вокруг усадьбы Исрафила Гаджиева - ФОТО

Мнение

Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана?

Вразрез с линией Трампа: как личные симпатии шефа Госдепартамента подрывают позиции США

«Революция фламинго»: проект семьи Трампа вызвал политический кризис в Албании и встревожил Брюссель

«Правильная» демократия: почему ОБСЕ и ПАСЕ ослепли на выборах в Армении

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Германия проиграла выборы в ООН. Сможет ли она вернуть доверие мира?

Феномен Азербайджана: как за 30 лет пройти путь от импортера газа до глобального инвестора

Ответ Затулину: Карабах вернул азербайджанский солдат, а не «разрешение» Москвы

Клоунада в избирательном процессе: Как выборы в Армении превратились в шоу - ВИДЕО

Последние новости

В Баладжары из-под земли забила нефть? - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону

Сегодня, 20:02

Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ФОТО

Сегодня, 19:45

МИД Турции: Надеемся на подписание итогового мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 19:30

Мать ученика бакинской школы утверждает, что учительница приклеила к его волосам жвачку и срезала их часть

Сегодня, 19:17

В Азербайджане запущена программа защиты бренда WD-40 - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Азербайджане расширен круг получателей льготных кредитов

Сегодня, 18:45

Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей

Сегодня, 18:31

Министр: В деятельности азербайджано-турецко-грузинских проектов не возникло перерыва ни на один день

Сегодня, 18:15

Али Асадов встретился с генеральным прокурором Вьетнама

Сегодня, 18:10

Автохулиганство на свадьбе в Саатлы: один из водителей арестован, второй лишен прав - ВИДЕО

Сегодня, 17:56

Рамиз Фаталиев награжден Почетным дипломом президента

Сегодня, 17:35

В Баку выявили подземный бункер, где выращивали коноплю - ВИДЕО

Сегодня, 17:19

В Японии впервые действующая женщина-мэр уходит в декретный отпуск

Сегодня, 17:16

Главный фактор: почему итоги выборов в Армении – это победа Азербайджана?

Сегодня, 17:15

В эти дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 17:02

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан: Воля Азербайджана и Армении к миру важна для всего региона

Сегодня, 16:58

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов

Сегодня, 16:56

В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

Сегодня, 16:47
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57