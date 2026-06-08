Вчерашние выборы в Армении стали гораздо большим, чем обычная внутриполитическая кампания. По сути, это был своеобразный референдум о будущем страны. Результаты голосования показали, что значительная часть армянского общества связывает будущее Армении с миром, развитием и региональным сотрудничеством.

Большинство армянских избирателей отдали свои голоса не только Николу Пашиняну. Они проголосовали за отказ от политических мифов и конфронтации как основы государственной политики. За понимание того, что будущее Армении связано не с бесконечным конфликтом, а с развитием экономики, открытием коммуникаций и интеграцией в региональные процессы. Фактически это были голоса за признание новой реальности, сложившейся на Южном Кавказе, и за мир как единственную альтернативу продолжению многолетнего противостояния.

Однако мирная повестка не возникла в армянской политике сама по себе. Она стала отражением тех фундаментальных изменений, которые произошли в регионе благодаря политике президента Ильхама Алиева. После исторической победы в 44-дневной войне Азербайджан первым протянул Армении руку мира, предложив закрыть страницу затяжного конфликта и перейти к выстраиванию новой системы отношений как между двумя государствами, так и в регионе в целом. Именно Азербайджан сформулировал базовые принципы мирного соглашения, основанные на взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ государств.

Поэтому, если рассматривать результаты выборов не только через призму внутриполитической борьбы в Армении, но и в более широком геополитическом контексте, можно сделать важный вывод. Укрепление позиций сторонников мирной повестки в армянской политике стало одним из прямых следствий последних изменений на Южном Кавказе.

В этом смысле результаты выборов можно рассматривать как подтверждение эффективности политики азербайджанского лидера. Именно сформированная Азербайджаном новая региональная реальность создала условия, при которых вопросы мира, взаимного признания территориальной целостности и нормализации отношений превратились в один из ключевых элементов армянской политической повестки. Трудно представить, что эти элементы стали бы в ней ключевыми, не будь успешных военно-политических и дипломатических шагов Баку в направлении прекращения оккупации и полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страны.

Именно кардинальное изменение баланса сил в регионе создало новую политическую реальность, к которой постепенно вынуждены были адаптироваться как политические элиты, так и общество Армении. Фактически за последние годы в стране произошли изменения, которые еще недавно казались невозможными. Значительная часть армянского общества начала переосмысливать политические мифы, десятилетиями определявшие общественную повестку. Идеология «миацума», долгое время занимавшая центральное место в национальном политическом дискурсе, столкнулась с реальностью и проиграла ей.

Мирная повестка не возникла как внезапный политический поворот внутри армянского руководства - она формировалась под воздействием изменившейся региональной реальности и конкретных шагов Азербайджана к постконфликтной нормализации.

И до, и после вашингтонских переговоров Баку последовательно обозначал готовность к продвижению практической повестки сотрудничества. Речь шла о стабилизации ситуации на границе, запуске процессов делимитации, разблокировании транспортных коммуникаций, создании транзитных маршрутов, а также расширении контактов между институтами гражданского общества и развитии торгово-экономических связей.

В этом контексте можно отметить уже реализуемые аспекты экономического взаимодействия, включая транзит грузов через территорию Азербайджана в направлении Армении, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в эту страну, что само по себе формирует устойчивую инфраструктуру экономической взаимосвязанности в регионе. Стоит отметить, что на сегодняшний день через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению поставлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 6 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы. Наряду с этим, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 тысячи 955 тонн бензина АИ-95. Эти показатели отражают начало практической экономической взаимосвязанности, которая ранее отсутствовала в регионе. Все это стало возможным в результате политической воли Азербайджана к экономической взаимосвязанности в регионе.

Формирование таких элементов взаимодействия постепенно начинает оказывать влияние и на общественно-политическое восприятие происходящих процессов. В результате в армянском обществе усиливается более прагматичный взгляд на региональную реальность, основанный на признании сложившегося баланса сил и необходимости поиска устойчивой модели мира с Азербайджаном.

В этом контексте результаты прошедших выборов отражают поддержку значительной частью армянского общества курса на нормализацию отношений. И хотя эта поддержка пока не носит абсолютного характера, однако сам масштаб таких настроений свидетельствует о заметных сдвигах в общественно-политическом восприятии региональной реальности. И эти изменения - следствие новой региональной реальности, сформировавшейся на Южном Кавказе в постконфликтный период. И это - реальность, сформированная Азербайджаном.

Вместе с тем, итоги выборов следует рассматривать лишь как начало более широкого процесса. Со стороны Азербайджана сохраняется ряд ожиданий, связанных с тем, что мирный процесс должен получить практическое и институциональное закрепление в конкретных шагах Еревана.

Прежде всего речь идет о необходимости ликвидации всех структур и элементов, связанных с сепаратистской повесткой, которые продолжают воспроизводить прежнюю конфликтную логику. Сохранение любых политических или представительских форм, основанных на этой повестке - как внутри Армении, так и за ее пределами - рассматривается как препятствие на пути к окончательной нормализации отношений.

Ереван должен обеспечить прекращение деятельности ряда зарубежных структур и организаций, например, в США, Франции, России, которые продолжают воспроизводить «карабахскую тему», уже давно утратившую политическую и практическую актуальность. То есть, Ереван должен обеспечить и добиться прекращения деятельности таких «представительств» не только внутри Армении, но и за рубежом.

Следующим логическим шагом должна стать конституционная реформа в Армении. Речь идет о необходимости такого оформления Основного закона, которое бы исключало любые положения или трактовки, создающие основания для территориальных претензий к Азербайджану. Без решения этого вопроса полноценное и устойчивое завершение мирного процесса представляется крайне затруднительным. В этом контексте ключевым элементом должно стать проведение референдума и принятие обновленной конституции, закрепляющей отказ от подобных претензий на институциональном уровне.

Итогом всех этих процессов должно стать подписание мирного соглашения между двумя государствами. Армянские избиратели сделали свой выбор, фактически обозначив поддержку курса на мир, стабильность и развитие.

Иными словами, соответствующий общественно-политический запрос сформирован. Теперь главная задача политического руководства Армении в том, чтобы перевести этот мандат в плоскость практических решений и обеспечить его институциональное закрепление.