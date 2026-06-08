 Министр: В деятельности азербайджано-турецко-грузинских проектов не возникло перерыва ни на один день | 1news.az | Новости
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Министр: В деятельности азербайджано-турецко-грузинских проектов не возникло перерыва ни на один день

First News Media18:15 - Сегодня
Министр: В деятельности азербайджано-турецко-грузинских проектов не возникло перерыва ни на один день

В рамках сегодняшних обсуждений у нас была возможность обсудить текущее состояние проектов, реализуемых между тремя странами за период, прошедший с момента предыдущего заседания, провести широкий обмен мнениями по вновь реализуемым проектам, новым потенциальным направлениям в контексте вопросов, возникающих в современный период. В то же время были рассмотрены общие вызовы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в ходе заявления для прессы после прошедшей в Стамбуле 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Он отметил, что на фоне международной и региональной напряженности наш регион, расположенный на переходе между Европой и Азией, близко ощущает происходящие вокруг процессы.

Заявив, что повестка дня между Азербайджаном, Турцией и Грузией очень насыщенная, министр подчеркнул, что в деятельности проектов, реализуемых между нашими странами, не возникло перерыва ни на один день.

Глава МИД сообщил, что при совместном участии Азербайджана, Грузии и Турции значимость важнейших энергетических, транспортных и торговых коридоров, соединяющих Восток и Запад, в нынешний период еще более возросла.

На 10-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии по итогам заседания была подписана Стамбульская декларация.

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