 Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Джейхун Байрамов принял участие в 10-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ФОТО

8 июня в городе Стамбул (Турция) состоялась десятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции. Встреча прошла с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что выступивший на встрече министр Джейхун Байрамов подчеркнул особую значимость политической координации и взаимного сотрудничества между странами на фоне роста геополитической напряженности, трудностей в цепочках поставок и экономической неопределенности в текущей международной ситуации. В этой связи было отмечено, что трехсторонний формат сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции является важной платформой для региональной стабильности, безопасности и развития.

Было подчеркнуто, что десятая трехсторонняя встреча комитетов по международным связям парламентов в Баку, седьмой Бизнес-форум в Грузии и последняя трехсторонняя встреча министров обороны в Анкаре демонстрируют всесторонний и многообразный характер партнерства.

В выступлении было отмечено, что сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции является одной из ключевых движущих сил региональной стабильности и экономического развития, а успешная реализация таких стратегических проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, демонстрирует результативный характер партнерства.

Министр отметил, что сотрудничество в энергетической сфере является одним из основных направлений трехстороннего партнерства. Было подчеркнуто, что Азербайджан в настоящее время экспортирует природный газ в 16 стран, а продление срока действия контракта купли-продажи природного газа между Азербайджаном и Грузией, а также достигнутое между SOCAR и BOTAŞ соглашение о поставках газа со второй стадии месторождения «Абшерон» внесут важный вклад в укрепление энергетической безопасности.

Касаясь сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций, министр отметил важную роль трех стран в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Было подчеркнуто, что завершение модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и возобновление рейсов пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку внесут дополнительный вклад в региональную мобильность. В то же время было отмечено, что реализация проекта TRIPP и обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой являются важным элементом регионального сотрудничества и укрепления доверия.

В выступлении было обращено внимание на то, что существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в сферах ИКТ, высоких технологий, сельского хозяйства, управления водными ресурсами и туризма. Также была отмечена важность более тесной координации в сферах безопасности, борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберугрозами и изменением климата.

Министр Джейхун Байрамов вновь выразил поддержку нашей страны Турции в период подготовки к проведению 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Он подчеркнул, что Азербайджан готов продолжать сотрудничество в целях дальнейшего углубления трехстороннего партнерства с Турцией и Грузией, обеспечения устойчивого развития, безопасности и благополучия региона.

В ходе выступления также был затронут процесс нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что мирные инициативы и меры по укреплению доверия Азербайджана вносят важный вклад в продвижение повестки дня нормализации. В то же время была подчеркнута важность решения открытых вопросов, препятствующих полной нормализации отношений, чтобы превратить существующую возможность в прочный мир.

Министр отметил, что продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на региональную и глобальную безопасность, и подчеркнул важность урегулирования конфликтов на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических средств.

На встрече министры обсудили будущие перспективы развития трехстороннего сотрудничества и другие вопросы региональной безопасности.

По итогам трехсторонней встречи министрами была подписана Стамбульская декларация.

Далее министры выступили с заявлениями на пресс-конференции и ответили на вопросы СМИ.

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