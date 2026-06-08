В Японии впервые действующая женщина-мэр уходит в декретный отпуск

Мэр города Явата в японской префектуре Киото Сёко Кавата, ставшая одной из самых молодых женщин, избранных на этот пост, объявила о намерении взять отпуск в связи с предстоящими родами.

Этот шаг уже привлёк внимание национальных СМИ и вызвал общественную дискуссию о положении женщин в политической системе Японии.

35-летняя Кавата, избранная на должность в 2023 году, должна родить в середине сентября. Она планирует воспользоваться 16-недельным декретным отпуском, который включает восемь недель до и восемь недель после родов. По данным СМИ, это может стать первым случаем в стране, когда действующий мэр официально уходит в подобный отпуск.

При этом в Японии отпуск по беременности и родам предусмотрен для государственных служащих, однако отдельной правовой нормы, регулирующей его применение для выборных должностных лиц, в законодательстве не закреплено.

Сама Кавата заявила, что рассчитывает своим решением привлечь внимание к необходимости системных изменений и поддержать обсуждение вопросов баланса между политической работой и материнством. По её словам, подобные шаги особенно актуальны на фоне демографического спада и сохраняющегося гендерного дисбаланса в политике страны.

В то же время инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе, ведь часть пользователей социальных сетей выразила критику, заявляя о возможной неэффективности работы чиновника в период отсутствия. Другие, напротив, отметили значимость прецедента и необходимость адаптации системы к современным социальным реалиям.

Кавата, в свою очередь, подчеркнула, что в личных контактах её решение в основном встречает понимание и поддержку.

Источник: BBC