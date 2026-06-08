Автохулиганство на свадьбе в Саатлы: один из водителей арестован, второй лишен прав - ВИДЕО

В Саатлы привлечены к ответственности водители, устроившие автохулиганство в свадебном кортеже.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции Саатлинского районного отдела полиции, были задержаны водители автомобилей «Тофаш» и «Мерседес» Гусейн Тагизаде и Замин Мехдиев, которые грубо нарушили правила дорожного движения и совершили автохулиганские действия в свадебном кортеже. В ходе расследования было установлено, что Г. Тагизаде управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имея права на вождение.

В отношении обоих водителей были составлены административные протоколы и направлены на рассмотрение в суд. Решением суда Г. Тагизаде подвергнут административному аресту, а З. Мехтиев ограничен в праве управления транспортными средствами сроком на 1 год.