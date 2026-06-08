В Баку выявили подземный бункер, где выращивали коноплю - ВИДЕО

Сотрудники полиции продолжают операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также с культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в поселке Новханы Абшеронского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 45-летний Этибар Гурбанов, передает 1news.az.

При осмотре его места жительства и тайного подземного бункера на приусадебном участке было обнаружено и изъято 209 кустов культивированной конопли общим весом более 11 килограммов, а также около 2 килограммов марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что Э.Гурбанов оборудовал бункер специальными системами вентиляции, освещения и отопления, создав все условия для выращивания конопли.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э.Гурбанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.