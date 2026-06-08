Эпоха бакинского бума: страсти вокруг усадьбы Исрафила Гаджиева - ФОТО

В связи с распространением в социальных сетях информации об особняке, расположенном в посёлке Шувялан, и многочисленными публикациями его фотографий, хотелось бы внести некоторую ясность.

Расскажем подробнее об истории этого здания, его владельцах и происхождении распространённых вокруг него утверждений.

В период нефтяного бума Баку стремительно развивался, превращаясь в один из важнейших экономических и культурных центров региона. Появилось множество состоятельных нефтепромышленников и миллионеров, которые стремились подчеркнуть своё положение через архитектуру. Для реализации своих амбиций они приглашали именитых архитекторов из Европы, формируя уникальный облик города и его окрестностей. Отдельного внимания заслуживают бакинские дачи, ставшие символом уединённой роскоши и архитектурного эксперимента. Чаще всего они располагались в приморских посёлках, таких как Бильгя, Мардакян и Шувялан итд.

Одной из ярких и колоритных фигур бакинской общественно-политической жизни начала XX века был купец, потомственный почётный гражданин кербалаи Исрафил Гаджи Джебраил оглу Гаджиев. Несмотря на значимость его личности, сохранилось сравнительно немного сведений о нём. Тем не менее удалось обнаружить ряд интересных фактов, позволяющих лучше понять роль этого выдающегося человека.

10 октября 1905 года наместник его императорского величества на Кавказе граф Воронцов-Дашков утвердил устав Мусульманского благотворительного общества в Баку. Его учредителями стал 21 видный представитель местной интеллигенции и бизнес-элиты, в числе которых был и кербалаи Исрафил Гаджи Джебраил оглу Гаджиев.

Помимо общественной деятельности, кербалаи Исрафил Гаджиев был успешным предпринимателем. Он владел несколькими судами и занимался транспортировкой нефти по Волге — важному торговому маршруту того времени. Этот бизнес подчёркивает его вклад в развитие нефтяной индустрии, ставшей основой экономического процветания Баку.

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Исрафил Гаджиев был членом Бакинской городской думы. Его супруга Сона ханум возглавляла Бакинское мусульманское благотворительное общество. Во время Первой мировой войны она была одной из ключевых фигур, оказывавших помощь турецким военнопленным, содержавшимся на острове Наргин. О Соне Гаджиевой можно прочитать в книге Юнуса Оруджова «Наргин: пожелтевшая печаль».

В архитектурном облике города остались здания, построенные им. Один из таких домов расположен на улице Джафара Джаббарлы. Дом кербалаи Исрафила Гаджиева, был построен в 1910–1912 годах гражданским инженером Иосифом Плошко. Это здание стало одним из выразительных образцов бакинской архитектуры начала XX века, отличающимся утончённым вкусом, изяществом деталей и характерной для эпохи пластикой фасадов.

Интерес также вызывает имение-дача — выразительный пример загородной архитектуры той эпохи, в котором ощущаются масштаб времени, тонкий вкус и стремление к архитектурной выразительности, характерное для бакинской элиты начала XX века.

Здание представляет собой двухэтажную усадьбу с асимметричной композицией и ярко выраженной башенной доминантой. Объём решён в эклектичной манере с элементами модерна и неороманского стиля, что придаёт сооружению особую живописность и сложность силуэта. Главный фасад акцентирован массивным входным порталом с арочными проёмами и открытой галереей, создающей ощущение торжественного и в то же время уютного пространства. Вертикаль композиции усиливается квадратной башней с узкими вытянутыми окнами и шатровым завершением со шпилем.

Слева расположен крупный полусферический купол с чешуйчатым покрытием, формирующий выразительный и запоминающийся силуэт. Справа композицию уравновешивает цилиндрический объём с луковичным завершением, отсылающим к восточным архитектурным мотивам. Оконные проёмы варьируются от высоких полуциркульных до узких вертикальных, объединённых декоративными переплётами, что создаёт богатую игру света и ритма на фасадах. Несмотря на сдержанность декоративного оформления, пластика стен обогащена нишами, карнизами и тщательно выверенным ритмом проёмов.

Особый интерес вызывает балкон второго уровня с металлическим ограждением, опирающийся на арочную галерею, а также лестница с балюстрадой, ведущая к входу и создающая ощущение торжественного подъёма. Вертикальные пропорции придают зданию монументальность при сравнительно компактном плане, благодаря чему оно воспринимается как цельный и уверенный архитектурный акцент. Штукатурка фасадов частично утрачена, однако даже в этом состоянии читается первоначальная пластика и выразительность объёмов.

Важно обратить внимание на решение кровель: разнообразные по форме — купольные, шатровые и скатные — они формируют сложный, живописный силуэт, особенно выразительный на фоне открытого пространства, где усадьба воспринимается как доминирующий архитектурный объект.

Интерьеры также сохраняют отдельные элементы исторической отделки. Внутри местами уцелел дубовый паркет, свидетельствующий о высоком уровне первоначального оформления. Особого внимания заслуживают лепнина и тщательно продуманная внутренняя планировка, учитывающая естественное освещение и сквозную проветриваемость помещений. Комнаты остаются светлыми и просторными, а внутренняя структура дома демонстрирует почти идеальную организацию пространства. Кованые перила и изящные лестницы, ведущие на второй этаж, подчёркивают утончённость архитектурного замысла и внимание к деталям.

Несмотря на утраты и общее запустение, здание по-прежнему сохраняет ощущение величия и внутреннего достоинства. Даже сегодня, в своём нынешнем состоянии, с частичными разрушениями и потерей отдельных элементов, оно производит впечатление цельного и выразительного архитектурного образа.

Имение Кербалаи Исрафила Гаджиева представляет собой яркий пример дачной архитектуры, в которой органично переплетаются европейские и восточные традиции, формируя уникальный художественный облик своего времени. Оно отражает не только эстетические поиски эпохи, но и уровень культуры, вкуса и архитектурного мышления своего периода, сохраняя атмосферу ушедшей исторической среды. И сегодня усадьба воспринимается как значимый памятник архитектурного наследия, в котором прошлое и настоящее соединяются в едином художественном пространстве.

Автор Вахид Шукюров