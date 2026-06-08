Али Асадов встретился с генеральным прокурором Вьетнама

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 8 июня встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тьеном.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием традиционных дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом.

Подчеркивалось, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, отмечалась важность взаимной поддержки в рамках международных организаций. Было высоко оценено развитие эффективного сотрудничества между органами прокуратуры, обсуждены возможности дальнейшего укрепления связей в этой сфере.

Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.