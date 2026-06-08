 В казахстанском детсаду детям раздали фрукты ради фото и забрали назад - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В казахстанском детсаду детям раздали фрукты ради фото и забрали назад - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
В казахстанском детсаду детям раздали фрукты ради фото и забрали назад - ВИДЕО

В Казахстане детям раздали бананы, сделали фотоотчет, а затем собрали фрукты обратно. Это попало на видео, которое завирусилось в соцсетях, пишет Tengrinews.kz.

На записи видно, как сотрудница учреждения собирает бананы со столов и прямо из рук малышей после того, как другая закончила фотосессию.

По словам местных чиновников, инцидент произошел в феврале в одном из детских садов Шымкента. После проверки заведующую и сотрудников детсада обязали написать объяснительные. Трое из пяти сотрудников, фигурирующих на видео, уже уволены.

К делу подключились полиция, департамент по обеспечению качества образования и санитарно-эпидемиологическая служба. Окончательное решение примут компетентные органы.

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