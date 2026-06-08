Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сохраняет за собой полное право на самооборону и готова жестко реагировать на любые угрозы со стороны ливанского движения "Хезболлах".

Об этом он заявил в своем обращении, которые транслировалось на гостелевидении.

По его словам, Иран и поддерживаемая им группировка "Хезболлах" ослабли, а удары по территории Израиля прекратились.

При этом он добавил, что если Иран и "Хезболла" возобновят удары по Израилю, власти ответят решительно и воспользуются правом на самооборону.

Израильский премьер также подчеркнул, что борьба с Ираном и "Хезболой" еще не окончена.