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Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей

First News Media18:31 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей

«Рад встретиться с моим дорогим братом и коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах 10-й трёхсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Стамбуле».

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети Х.

«Мы обменялись мнениями о постоянно расширяющемся стратегическом альянсе между Азербайджаном и Турцией, региональных событиях, проектах в области энергетики и взаимосвязанности, а также об усилиях по содействию миру, стабильности и процветанию в нашем регионе.

Мы вновь подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению братских связей и тесной координации по вопросам, представляющим взаимный интерес», – написал Байрамов.

 

 

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