Главы МИД Азербайджана и Турции подтвердили приверженность дальнейшему укреплению братских связей
«Рад встретиться с моим дорогим братом и коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в кулуарах 10-й трёхсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Стамбуле».
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в соцсети Х.
«Мы обменялись мнениями о постоянно расширяющемся стратегическом альянсе между Азербайджаном и Турцией, региональных событиях, проектах в области энергетики и взаимосвязанности, а также об усилиях по содействию миру, стабильности и процветанию в нашем регионе.
Мы вновь подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению братских связей и тесной координации по вопросам, представляющим взаимный интерес», – написал Байрамов.
Pleased to meet with my dear brother and colleague, Foreign Minister @HakanFidan, on the margins of the 10th Trilateral Meeting of the Foreign Ministers of Azerbaijan, Georgia and Türkiye in Istanbul.
We exchanged views on the ever-expanding Azerbaijan–Türkiye strategic… pic.twitter.com/ZWNW1Gi58q — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) June 8, 2026