Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

"Вторник станет днем электростанций и мостов, всё в одном, в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте чертов пролив или будете жить в аду - ПРОСТО СМОТРИТЕ!", - заявил Трамп.

На следующей неделе истекает крайний срок, сформулированный Трампом для того, чтобы Иран либо заключил сделку с США, либо восстановил движение через Ормузский пролив.

Между тем, в иранском военном командовании отвергли угрозы Трампа, который пообещал Тегерану "ад" в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта. "Это глупая инициатива, которая свидетельствует о беззащитности, отсутствии душевного равновесия и о нервозности", - цитируют в воскресенье ближневосточные СМИ комментарий представителя командования ВС Ирана генерала Али Абдоллахи Алиабади.

Источник: Interfax