МИД АР: Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении какого-либо государства

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания по поводу Карабахского региона нашей страны, которые были сделаны в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 апреля в Москве, а также другими официальными лицами.

Как передает 1news.az, эти мысли отражены в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно высказываний, прозвучавших в последние дни в России по поводу Карабахского региона.

Отмечается, что по дипломатическим каналам до сведения Администрации Президента России, правительства и МИД РФ доведена позиция официального Баку о недопустимости использования Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях, а также ожидания прекращения подобных действий.

«Несмотря на это, тема продолжает присутствовать в официальном политическом дискурсе российской стороны. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу “Вести”, комментируя армяно-российские отношения, вновь затронул вопрос о том, кто первым признал Карабахский регион частью Азербайджана — Россия или Армения.

Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении какого-либо государства, а опирается на историю, международное право и справедливость. Это было ещё раз подтверждено и окончательно закреплено в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневных антитеррористических мероприятий 2023 года», — подчеркнули в МИД.

«Хотели бы ещё раз напомнить российской стороне, что ни одна страна, включая Российскую Федерацию, никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион.

Мы вновь доводим до сведения российской стороны наши ожидания, что вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не станут предметом публичного обсуждения в текущий период, когда отношения между Россией и Арменией остаются непростыми», — говорится в комментарии.