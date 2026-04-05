Оператор Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой

Оператор платежной карты Bakıkart обратился к пассажирам, оплачивающим проезд банковской картой с функцией NFC.

В компании указали, что с 6 апреля будет начато поэтапное списание средств, не снятых с карты при проведении платежных операций в период с октября по апрель.

"Хотя платежные операции выполняются мгновенно, уведомления о списании средств могут поступать к вам с задержкой, через несколько часов или дней. По этой причине в некоторых случаях на указанные банковские карты применяются временные ограничения по оплате общественного транспорта.

Просим вас обеспечивать достаточный остаток средств на ваших банковских картах для проведения платежных операций. После списания суммы задолженности с вашего счета ограничение будет снято, и банк направит вам соответствующее уведомление.

Списанные суммы вы сможете увидеть в истории вашей банковской карты. В случае возникновения вопросов можете обратиться на горячую линию Bakıkart *4343", - говорится в сообщении.

