 Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media21:25 - 05 / 04 / 2026
Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, в отдельных районах зафиксированы интенсивные осадки, в горных регионах идет снег.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде в стране на 20:00.

Согласно информации, дожди наблюдаются в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Шахбузе, Исмаиллы, Габале, Шамахы, Гобустане, Хызы, Губе, Хачмазе, Халтане, Шабране, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы.

"В Гусаре, на Шахдаге, в Хыналыге и Дашкесане наблюдается снегопад", - указали синоптики.

Порывы сверо-западного ветра в столице и на Абшероне достигают 20 м/с, в Хызы - 21, в Геранбое - 19, в Дашкесене и Шабране - 18, в Шамкире, Товузе и Гяндже - 16 м/с.

Поделиться:
948

Актуально

Политика

Общество

Общество

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Общество

Общество

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 00:00

05 / 04 / 2026, 23:50

05 / 04 / 2026, 23:35

05 / 04 / 2026, 23:18

05 / 04 / 2026, 22:53

05 / 04 / 2026, 22:22

05 / 04 / 2026, 22:07

05 / 04 / 2026, 21:45

Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

05 / 04 / 2026, 21:25

05 / 04 / 2026, 21:04

05 / 04 / 2026, 20:40

05 / 04 / 2026, 20:24

05 / 04 / 2026, 20:15

05 / 04 / 2026, 20:02

05 / 04 / 2026, 19:30

05 / 04 / 2026, 19:07

05 / 04 / 2026, 18:53

05 / 04 / 2026, 18:40

05 / 04 / 2026, 18:17

05 / 04 / 2026, 18:15
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40