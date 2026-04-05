Ветер и интенсивные осадки - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, в отдельных районах зафиксированы интенсивные осадки, в горных регионах идет снег.

Об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде в стране на 20:00.

Согласно информации, дожди наблюдаются в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Шахбузе, Исмаиллы, Габале, Шамахы, Гобустане, Хызы, Губе, Хачмазе, Халтане, Шабране, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы.

"В Гусаре, на Шахдаге, в Хыналыге и Дашкесане наблюдается снегопад", - указали синоптики.

Порывы сверо-западного ветра в столице и на Абшероне достигают 20 м/с, в Хызы - 21, в Геранбое - 19, в Дашкесене и Шабране - 18, в Шамкире, Товузе и Гяндже - 16 м/с.