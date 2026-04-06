Премьер-министр: Сегодня между Грузией и Азербайджаном есть стратегическое партнерство

Наши народы на протяжении веков были тесно связаны друг с другом, и логическим продолжением этого является то, что сегодня между двумя странами есть стратегическое партнерство.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Рад, что это сотрудничество развивается очень динамично в различных направлениях», – подчеркнул Премьер-министр.